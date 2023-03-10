Минус 100 тысяч рублей. Еще один уфимец в погоне за платными интим-услугами остался без денег

В полицию Уфы обратился 23-летний горожанин. Он лишился 100 тысяч рублей при попытке воспользоваться интим-услугами. Мужчина нашел сайт с номерами «девушек по вызову» и начал вести с одной переписку.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, во время разговора та сообщила, что для начала нужно внести предоплату и оплатить страховку за услугу в размере 100 тысяч рублей. Уфимец последовал указаниям и перевел деньги. И, словно по сценарию, после этого «жрица любви» пропала, а ее номер был заблокирован.

Ранее на уловки мошенниц попадались 19-летний, 20-летний и 33-летний жители Уфы. Они в погоне за «удовольствием» остались без 37, 95 и 33 тысяч рублей соответственно.