Родные и близкие убитых молодых людей в Башкирии прервали молчание: «За что? Им бы жить да жить!»

В башкирском селе Киргиз-Мияки 25 февраля, по версии следствия, 22-летний Тимур убил свою 16-летнюю бывшую девушку Валерию (имя изменено — прим. ред.) вместе с её новым парнем Иваном. Школьнице он нанес 15 ножевых ранений, а ее другу — 12. Скрываясь от правоохранителей на автомобиле, молодой человек выехал на встречную полосу и устроил ДТП с гибелью водителя.

УБИЙСТВЕННАЯ РЕВНОСТЬ

По информации «Честно говоря», Валерия встречалась с Тимуром из соседнего села. По словам подруг девушки, сначала молодой человек вел себя галантно, ухаживал, дарил цветы. Но потом начал ревновать и даже поднимать руку. Тогда Валерия и решила бросить парня. А через некоторое время стала встречаться с Иваном.

Ревность и стала причиной кровавой расправы. Тимур взял молоток, нож и зарезал соперника и бывшую девушку почти в самом центре села.

Выяснилось, что Тимур буквально выслеживал Валерию и Ивана. Последний знал об этом, но хотел решить вопрос сам, по-мужски.