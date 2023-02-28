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Вчера, 15:17

Родные и близкие убитых молодых людей в Башкирии прервали молчание: «За что? Им бы жить да жить!»

предоставлено «Честно говоря»
Фото:предоставлено «Честно говоря»

В башкирском селе Киргиз-Мияки 25 февраля, по версии следствия, 22-летний Тимур убил свою 16-летнюю бывшую девушку Валерию (имя изменено — прим. ред.) вместе с её новым парнем Иваном. Школьнице он нанес 15 ножевых ранений, а ее другу — 12. Скрываясь от правоохранителей на автомобиле, молодой человек выехал на встречную полосу и устроил ДТП с гибелью водителя.

УБИЙСТВЕННАЯ РЕВНОСТЬ

По информации «Честно говоря», Валерия встречалась с Тимуром из соседнего села. По словам подруг девушки, сначала молодой человек вел себя галантно, ухаживал, дарил цветы. Но потом начал ревновать и даже поднимать руку. Тогда Валерия и решила бросить парня. А через некоторое время стала встречаться с Иваном.

Ревность и стала причиной кровавой расправы. Тимур взял молоток, нож и зарезал соперника и бывшую девушку почти в самом центре села.

Выяснилось, что Тимур буквально выслеживал Валерию и Ивана. Последний знал об этом, но хотел решить вопрос сам, по-мужски.

программа «Честно говоря»
Фото:программа «Честно говоря»
МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

ВАЛЕРИЯ

Девушка училась в местной школе. Ее фотография — на доске почета. В дневнике, по словам учителей, были только хорошие отметки. Она мечтала стать архитектором.

Валерию похоронили на местном кладбище. Известно, что мама у нее педагог в начальной школе. Отец — водитель скорой помощи. Именно он и приехал на место убийства.

«Ее новый друг Иван недавно вернулся из армии. После чего сразу уехал на заработки, на Север. Вернувшись, хотел немного отдохнуть и отправиться на СВО», — сообщил мужчина.

Перед смертью раненая девушка успела дать показания. От подробных комментариев ее отец отказался, рассказал лишь, что знал убийцу.

«Мы живем в маленьком районе, мы его знали, но не думали, что так будет», — добавил он.
программа «Честно говоря»
Фото:программа «Честно говоря»

ИВАН

Журналисты «Честно говоря» пообщались с родственниками убитого 20-летнего Ивана, которых шокировало случившееся.

«За что нашего мальчика. Я не понимаю. Как так можно, взять и зарезать человека. Под чем он был? Под наркотиками? И здесь убил, и еще на дороге. Пускай выздоравливает, поправляется, а дальше пусть с ним следствие решает. Нам его все равно никто не даст, его сейчас будут очень хорошо охранять», — высказались родные убитого парня.

По словам близких, Иван хотел поехать на СВО. Он не так давно вернулся из армии. Затем отправился на заработки на Север. После возвращения в родной дом всерьёз думал о том, чтобы поехать добровольцем на специальную военную операцию. Родственники погибшего говорят, что простить убийцу пока не готовы. Однако до сих пор никто из родных предполагаемого преступника с ними не связывался: ни помощи, ни извинений с их стороны не было.

программа «Честно говоря»
Фото:программа «Честно говоря»

ТИМУР

Что касается Тимура, то и о нем отзываются положительно. Студент вуза, учился хорошо, на бюджетном отделении, был приветливый и добрый. Имеет золотой значок ГТО. Называл себя блогером. Родственники не замечали агрессии со стороны парня, описывают его как спокойного и воспитанного человека.

Назвать семью подозреваемого неблагополучной тоже нельзя: отец работает в нефтяной отрасли, мать — в сфере образования.

Сразу после двойного убийства Тимур попытался замести следы. Оставил машину отца во дворе. И пытался уехать из населенного пункта на личном автомобиле, но устроил смертельное ДТП. Тимур получил травму головы. Сейчас он с переломами рук и ног находится в местной больнице, и уже дал признательные показания.

По данным ГТРК «Башкортостан», на запястье Тимура — наручники и он прикован ими к кровати. Избирать меру пресечения обвиняемому в двойном убийстве пришлось прямо в палате Раевской больницы.

«Покинул место преступления, Миякинский район, что указывает на склонность обвиняемого скрыться от органов предварительного следствия и суда. Также из показаний обвиняемого следует сделать вывод о его суицидальных наклонностях, вызванных эмоциональным переживанием в связи с инкриминируемым ему преступлением. Либо обвиняемый может иным путем воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу», — заявил следователь Альшеевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ Игорь Асенкин.

В итоге Тимура заключили под стражу до 25 апреля 2023 года. За двойное убийство ему может грозить суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Ответить придется и за смерть Валерии, и за гибель Ивана, и за ДТП, в котором погиб 61-летний мужчина.

программа «Честно говоря»
Фото:программа «Честно говоря»
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Автор:Дарья Субботина
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