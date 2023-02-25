Подруга погибшей в Мияках школьницы рассказала, что убивший ее парень бил свою жертву

Подруга погибшей накануне в Киргиз-Мияках 16-летней девушки рассказала, как складывались отношения жертвы с убившим ее парнем. Эту информацию приводит телеграм-канал РЕН ТВ. Новости. С ее слов, парень нередко поднимал на нее руку, они кричали друг на друга, часто ссорились. За несколько дней до трагедии парень ударил девушку по лицу, школьница скрывала это от родителей. Такие отношения продолжались 2 года.

Уточняется, что молодой человек, убитый вместе с девушкой, был лишь ее другом, любовных отношений между ними не было. Погибшая воспитывалась в благополучной семье, хорошо училась.

Ранее «Башинформ» рассказывал о произошедшей накануне трагедии. Подробный доклад о ходе расследования будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину.