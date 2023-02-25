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Вчера, 17:10

О ходе расследования двойного убийства в Башкирии доложат председателю Следкома России

пресс-служба СУ СК России по РБ
Фото:пресс-служба СУ СК России по РБ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Игорю Пашнину доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Башинформ» рассказывал о трагедии, разыгравшейся в Киргиз-Мияках минувшей ночью. 22-летний парень убил 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, а затем, пытаясь скрыться, совершил ДТП, в котором погиб еще один человек.

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