О ходе расследования двойного убийства в Башкирии доложат председателю Следкома России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Игорю Пашнину доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Башинформ» рассказывал о трагедии, разыгравшейся в Киргиз-Мияках минувшей ночью. 22-летний парень убил 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, а затем, пытаясь скрыться, совершил ДТП, в котором погиб еще один человек.