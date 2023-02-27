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Вчера, 19:28

Обвиняемый в жестоком убийстве девушки и парня в Башкирии заключен под стражу

Обвиняемый в жестоком убийстве девушки и парня в Башкирии заключен под стражу. Об этом в понедельник вечером сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

«Стерлибашевский межрайонный суд Республики Башкортостан рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 22-летнего Тимура Субханкулова, обвиняемого в убийстве двух лиц (пункт „а“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление в законную силу не вступило.

По версии следствия, 24 февраля 2023 года Субханкулов, находясь возле входа на территорию парка села Киргиз-Мияки, подошел к припаркованной машине и из-за ревности ударил ножом в голову, шею и грудь знакомых ему парня и девушки. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия, а девушка — в районной больнице.

После обвиняемый доехал домой, пересел на свой автомобиль и направился в сторону Уфы. Проезжая село Идрисово Альшеевского района, Субханкулов выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством, водитель которого скончался в больнице. По факту ДТП отделом МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Ранее «Башинформ» сообщал, после ДТП обвиняемый в двойном убийстве оказался в Раевской центральной районной больнице с черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног, ушибами и ранами.

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