Один в палате, «переломанный»: что грозит предполагаемому убийце девушки и парня в Башкирии

Жителей Башкирии шокировала жуткая расправа над молодой девушкой и парнем в селе Киргиз-Мияки — двойное убийство произошло в прошедшие праздники. «Башинформ» выяснил подробности случившегося, а также узнал, что грозит предполагаемому убийце.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Как сообщали пресс-службы СКР по РБ и МВД по РБ, 22-летний парень из-за ревности несколько раз ударил ножом свою 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, которые вскоре скончались. После этого он решил скрыться на отцовском «ВАЗ-2107». Затем пересел в свой автомобиль «ВАЗ-2114» и отправился в Уфу. Его машина, на которую поступила ориентировка, была замечена сотрудниками ГИБДД. Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться, но столкнулся со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В аварии водитель «Гранты» погиб, виновник ДТП госпитализирован.
Предварительно, подозреваемый недавно расстался с девушкой, но они продолжали дружеское общение. Вскоре у подруги появился новый возлюбленный — 20-летний житель деревни Суккул-Михайловка. Узнав об этом, парень взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Выждав подходящий момент, он расправился с ними и попытался замести следы.
«ПЕРЕЛОМАННЫЙ»
Как рассказал «Башинформу» собственный источник, молодой человек после ДТП оказался в Раевской центральной районной больнице с черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног, ушибами и ранами.
«Он выжил, но весь „переломанный“. Тем не менее смог дать показания. Сейчас в сознании. Вероятнее всего, сегодня ему изберут меру пресечения. По выздоровлении, скорее всего, его заключат под стражу», — сказал собеседник.
В пресс-службе министерства здравоохранения РБ сообщили о том, что пациент находится один в палате под конвоем.
«Состояние средней степени тяжести, без динамики», — проинформировали в ведомстве.
ОТ ПЯТИ ЛЕТ ДО ПОЖИЗНЕННОГО
Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с журналистом «Башинформа» сказал, что может грозить преступнику.
«Пока он не пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре Базилевки, точно сказать о том, что он заранее все готовил, обдумывал, все равно нельзя. Даже при наличии признаков подготовки все равно остается вариант аффекта. Аффект и с юридической точки зрения, и с медицинской, может быть как мгновенный, внезапный, так и длящийся. Ревность — это страшное чувство, оно все затмевает. Вполне возможно, что это преступление может быть квалифицировано, если это установят при обследовании психиатры-психологи, не по статье 105 („убийство“), а по статье 107 УК РФ („убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта“). Пройдет экспертизу - значит до пожизненного. Не пройдет, установят, что были нарушения, помрачнение рассудка, до пяти лет лишения свободы за убийство двух и более лиц», — сообщил адвокат.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА И ЕГО ЖЕРТВЫ
Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на слова подруги убитой девушки, информировал о том, что 22-летний подозреваемый в жестокой расправе является студентом вуза, он также считает себя блогером. Около двух лет встречался с девушкой, но они часто ссорились, парень позволял поднимать на нее руку. Школьница скрывала эти факты от родителей.
По словам подруги, за несколько дней до трагедии он ударил девушку по лицу. Парень сильно ее ревновал. При этом молодого человека, которого также зарезал злоумышленник, связывали со школьницей только дружеские отношения.
Погибшая была прекрасным отзывчивым человеком, добавила ее подруга, она воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась в школе. Ее мама трудится учителем начальных классов, а отец — водителем скорой помощи.
Предполагаемый убийца, когда пытался скрыться, устроил смертельное ДТП. Он врезался в «Ладу Гранту», в которой находились 61-летний мужчина — он долгие годы работал водителем, и его 37-летний сын. К сожалению, хозяин «Гранты» погиб, у пассажира диагностированы перелом и ушибы.
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»), ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Прокуратура Башкортостана поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту двойного убийства, в том числе несовершеннолетней. Кроме того, по поручению прокуратуры республики прокуратурой Миякинского района проводится проверка профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проинформировали в надзорном ведомстве.