Один в палате, «переломанный»: что грозит предполагаемому убийце девушки и парня в Башкирии

Жителей Башкирии шокировала жуткая расправа над молодой девушкой и парнем в селе Киргиз-Мияки — двойное убийство произошло в прошедшие праздники. «Башинформ» выяснил подробности случившегося, а также узнал, что грозит предполагаемому убийце.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Как сообщали пресс-службы СКР по РБ и МВД по РБ, 22-летний парень из-за ревности несколько раз ударил ножом свою 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, которые вскоре скончались. После этого он решил скрыться на отцовском «ВАЗ-2107». Затем пересел в свой автомобиль «ВАЗ-2114» и отправился в Уфу. Его машина, на которую поступила ориентировка, была замечена сотрудниками ГИБДД. Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться, но столкнулся со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В аварии водитель «Гранты» погиб, виновник ДТП госпитализирован.

Предварительно, подозреваемый недавно расстался с девушкой, но они продолжали дружеское общение. Вскоре у подруги появился новый возлюбленный — 20-летний житель деревни Суккул-Михайловка. Узнав об этом, парень взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Выждав подходящий момент, он расправился с ними и попытался замести следы.