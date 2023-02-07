Опубликованы новые данные по жертвам землетрясения в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции составляет на данный момент 3 381 человек. Ранены 20 436 человек, сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Турцию прибыли более 100 российских спасателей, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.

В стране общенациональный траур до 12 февраля включительно, информировал также «Башинформ». По всей Турции приспущены государственные флаги.

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 499 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 495 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно), сообщал накануне «Башинформ».