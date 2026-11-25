В Башкирии в октябре выдали порядка 3 тыс. ипотек, сообщили в Объединённом кредитном бюро. Напомним, из них льготные — лишь около 500. В сентябре, перед ужесточением условий семейной ипотеки, жители Башкирии получили 5,5 тысячи ипотек, из них льготных — чуть более 3 тыс. Итого рыночная ипотека сохранила объёмы выдачи (два месяца подряд — порядка 2,5 тыс.).
Средний чек жилищного кредита составил 3,26 млн руб., средний срок сократился до 19 лет. Средняя ПСК на новостройку составила в октябре 16,6% (сентябрь — 15,5%), на «вторичку» — 19,6% (сентябрь — 17,9%). Эксперты объявили «конец эпохи» расцвета льготой ипотеки и не видят предпосылок роста рынка строящегося жилья — ставки остаются высокими, а политика ЦБ — жёсткой.
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