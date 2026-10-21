В Башкирии в сентябре выдали в 2 раза больше льготных ипотек, чем в августе

Выдача льготной ипотеки в сентябре показала взрывной рост перед ужесточением условий с 1 октября — теперь ставка дифференцируется по количеству детей. По данным Объединённого кредитного бюро, в прошлом месяце в Башкирии выдали 2835 жилищных кредитов по льготным программам. Их общая сумма — 15,35 млрд руб., средний чек 5,42 млн руб.

И количество ипотек, и их денежный объём, скачком выросли на 132% — более чем в два раза — в августе 2026-го выдали 1,22 тыс. ипотек. Средний срок составила 28 лет и 3 месяца.

Льготные ипотеки, как в прежние времена «широкого» действия, заняли больше половины выдачи (53%) и близко к двум третям денежного объёма (68%). Эксперты уверены, что это «одноразовый» эффект ажиотажного спроса.

В целом за январь – сентябрь жители в Башкирии получили 13,46 тыс. льготных ипотек на 71,44 млрд руб. Средняя полная стоимость жилищного кредита с господдержкой – 14,6%.