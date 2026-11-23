Выдача льготной ипотеки в регионе сократилась с 3063 в рекордном сентябре до 482 в октябре, по уточнённым данным Кредитбюро. Это почти -85%. По сравнению с октябрём 2025-го — сокращение на 80% (2636 льготных ипотек).

Средний чек в октябре 2026 года скачком подрос более чем на 400 тыс. — 5,84 млн руб. (в сентябре 5,42 млн, в октябре 2025 — 5,19 млн руб.).

При этом средний срок резко сократился до 23 лет (в сентябре было 28 лет и 4 месяца).

Доля льготной ипотеки в октябре в Башкирии составила лишь 16%, денежный объём – 30%. Всего за 10 месяцев жители республики получили 14,19 тыс. ипотек с господдержкой на 75,57 млрд руб.

Напомним, в октябре вступили в силу более строгие условия выдачи семейной ипотеки. «Эпоха льготной ипотеки в её привычном виде завершилась. Эти программы больше не являются драйвером рынка — теперь ключевые тренды будет определять рыночная ипотека», — полагают эксперты ОКБ.