Выдача льготной ипотеки в регионе сократилась с 3063 в рекордном сентябре до 482 в октябре, по уточнённым данным Кредитбюро. Это почти -85%. По сравнению с октябрём 2025-го — сокращение на 80% (2636 льготных ипотек).
Средний чек в октябре 2026 года скачком подрос более чем на 400 тыс. — 5,84 млн руб. (в сентябре 5,42 млн, в октябре 2025 — 5,19 млн руб.).
При этом средний срок резко сократился до 23 лет (в сентябре было 28 лет и 4 месяца).
Доля льготной ипотеки в октябре в Башкирии составила лишь 16%, денежный объём – 30%. Всего за 10 месяцев жители республики получили 14,19 тыс. ипотек с господдержкой на 75,57 млрд руб.
Напомним, в октябре вступили в силу более строгие условия выдачи семейной ипотеки. «Эпоха льготной ипотеки в её привычном виде завершилась. Эти программы больше не являются драйвером рынка — теперь ключевые тренды будет определять рыночная ипотека», — полагают эксперты ОКБ.
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