В Башкирии в октябре две трети новостроек продавались по рыночной ипотеке

В октябре 2026 года на рыночные программы приходилось 70,5% ипотечных запросов на подбор новостроек в Уфе и Башкирии. Год назад таких было менее половины (47,8%). Это аналитика обезличенных данных «Яндекс Недвижимости».

Это соответствует общероссийскому тренду: по стране 69,6% в октябре 2026 и 49,4% в октябре 2025.

Средняя цена квартиры, которую планировали приобрести с помощью рыночной ипотеки, в республике составила 5,8 млн руб.

Ранее сообщали об ужесточении условий семейной ипотеки с октября и о рекордной выдаче льготной ипотеки в сентябре. По итогам октября средняя стоимость новостройки в Уфе составила 8,6 млн руб., «вторички» — 7,1 млн руб.