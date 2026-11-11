В Башкирии в октябре две трети новостроек продавались по рыночной ипотеке

В октябре 2026 года на рыночные программы приходилось 70,5% ипотечных запросов на подбор новостроек в Уфе и Башкирии. Год назад таких было менее половины (47,8%). Это аналитика обезличенных данных «Яндекс Недвижимости».
Это соответствует общероссийскому тренду: по стране 69,6% в октябре 2026 и 49,4% в октябре 2025.
Средняя цена квартиры, которую планировали приобрести с помощью рыночной ипотеки, в республике составила 5,8 млн руб.
Ранее сообщали об ужесточении условий семейной ипотеки с октября и о рекордной выдаче льготной ипотеки в сентябре. По итогам октября средняя стоимость новостройки в Уфе составила 8,6 млн руб., «вторички» — 7,1 млн руб.
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