В Башкирии в сентябре рынок ипотеки показал заметное оживление

В Башкирии в сентябре 2026 года выдача ипотеки выросла на 71% к году до 5,4 тыс. (сент. 2025 — 3,16 тыс.). Рост за месяц — 59% (авг. 2026 — 3,4 тыс.).
Средний чек жилищного кредита составил 4,2 млн руб., но в этом показателе превалирует льготная ипотека — её средний чек в сентябре достиг 5,42 млн руб.
Как сообщали ранее, выдача льготной ипотеки в минувшем месяце показала двукратный рост перед ужесточением условий с 1 октября и приблизилась к 2,9 тыс. ед. — впервые за довольно продолжительное время льготная ипотека заняла большую часть выдачи.
Но вместе с тем и выдача по рыночным программам увеличилась на 18%: в августе около 2,2 тыс., в сентябре около 2,6 тыс.
Средний срок по итогам сентября вырос до 23 лет 7 мес., в то время как ещё в августе был — 21 год 2 мес.
Всего за 9 мес. с начала года жители Башкирии получили 31,51 тыс. ипотек по льготным и рыночным программам на общую сумму 116,7 млрд руб. На тысячу жителей республики сейчас приходится 7,7 жилищных кредитов.
Средняя полная стоимость рыночной ипотеки в сентябре составила 21-22%, льготной — 14,6%.
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