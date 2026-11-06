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09:48 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Уфе средняя новостройка подорожала ещё на 110 тысяч рублей

По итогам октября показатель составляет 8,6 млн рублей.

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элина ахметова башинформ
Фото: элина ахметова | башинформ
Элина Ахметова

Цена квартиры в строящемся доме в Уфе за октябрь подросла на 1,3% к сентябрю и на 14% к октябрю 2025-го. Итого — 8,6 млн руб., по данным портала «Мир квартир».

Стоимость 1 квадратного метра уфимской новостройки поднялась до 192 тыс. руб. (+2% за месяц и +14% за год).

В Москве средняя новостройка стоит более 27 млн руб., в Санкт-Петербурге 14,8 млн, в Сочи 17,3 млн. Соседние регионы: Екатеринбург — почти 9 млн,  Пермь — 8,4 млн, Казань — 12,8 млн, Челябинск — 9,55 млн, Магнитогорск — 6,3 млн, Оренбург — 6,6 млн руб.

А какова средняя стоимость частных домов в Башкирии, писали здесь.

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