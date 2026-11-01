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07:13 (UTC+5), 01 Ноября 2026

Названа цена продаваемых частных домов в Башкирии

В III квартале интерес к такому виду недвижимости снизился, но стоимость всё равно выросла.

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Элина Ахметова ИА «Башинформ»
Фото: Элина Ахметова | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

Рост цен на рынке частных домов не стал впечатляющим ни за III квартал, ни с начала года, отмечают аналитики федерального портала «Мир квартир». Проанализировав данные в этом сегменте по регионам, они отмечают снижение спроса и рост предложения (+9%). Средняя площадь проданных домов составляет 110 кв. м.

— Интерес к этому формату недвижимости в России снизился по сравнению с прошлым годом на 24% — экономическая ситуация пока не способствует тому, чтобы люди подумывали о втором жилье, которым часто является индивидуальный дом, — комментируют в «Мире квартир».

В Башкирии по итогам июля – сентября средняя цена частного дома на экспозиции составляет около 6,5 млн руб. — рост на 3,5% за III квартал и на 1,8% с начала года.

Для сравнения: средняя стоимость вторичной квартиры в Уфе за III квартал выросла на 2% до 7 млн руб., а новостройки — на 10% до 8,5 млн руб.

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