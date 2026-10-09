В Уфе цены на новостройку за квартал выросли на 10%

По итогам III квартала цена средней строящейся квартиры в Уфе достигла 8,49 млн руб. (+10% за три месяца). Стоимость «квадрата» новостройки составила 188,6 тыс. руб. (+11%), по данным федеральной платформы «Мир квартир». Эксперты рынка недвижимости отмечают, что ситуация на рынке строящегося жилья продолжает оставаться непростой и для застройщиков, и для покупателей: снижения процентных ставок по ипотеке не происходит, а цены подрастают. В базе объявлений портала предложений новостроек стало больше на 23%.

«Однако цены не снижаются, девелоперам нужно компенсировать рост стоимости стройматериалов и работ, а также обслуживание дорогих кредитов. Тем не менее покупатели сейчас ищут и находят индивидуальные скидки и выгодные предложения типа "ремонт или машино-место в подарок"», — комментируют в «Мире квартир».

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