В Уфе вторичные квартиры стали стоить как новостройки два года назад

В Уфе по итогам III квартала цена среднего «квадрата» вторичных квартир составила 136,3 тыс. руб., прибавив 2,5%, по данным платформы «Мир квартир». Средняя цена средней квартиры на регулярном рынке преодолела планку 7 млн (+2%). Столько стоили строящиеся квартиры в 2024 году, а теперь они стоят 8,5 млн руб.

Спрос несколько месяцев сохраняется на одном и том же уровне, предложение уменьшилось на 7% за квартал. Предпосылок для снижения цен нет, говорят аналитики.

Ранее сообщали: доля просроченной задолженности с начала года в Башкирии выросла на 37%. В деньгах это 8,4 млрд руб., а в долях — 1,5%.