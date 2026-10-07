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17:05 (UTC+5), 07 Октября 2026

Коллекторы посчитали долги жителей Башкирии по ипотеке

Просроченная задолженность с начала года выросла на 35%.

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Башинформ архив
Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова

Агентство «Долговой консультант» привело расчёты задолженности по ипотекам жителей Башкирии. Доля «просрочки» с начала года выросла и на первичном, и на вторичном рынке — на 34% и на 37% соответственно.

Общий портфель (сумма, которую должны выплатить заёмщики) по новостройкам на 1 сентября 2026 года составил 126,3 млрд руб., сократившись с начала года на 8,4% (1 января был 137,8 млрд). Доля просроченной задолженности — 0,66%. Однако 1 января 2024 года она занимала 0,09%, а «портфель» составлял 138,3 млрд руб.

В деньгах жители Башкирии не внесли вовремя 827 млн руб. платежей по ипотеке на строящееся жильё. Прирост просрочки с начала года составил 211 млн — и это чуть не две трети всего прироста по ПФО (369 млн).

Что касается ипотек на вторичные квартиры, здесь объёмы гораздо больше. Общий портфель — 555,08 млрд руб., а доля просрочки 1,52%, или 8,43 млрд руб. (на 1 августа 2026 года).

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