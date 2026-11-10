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12:46 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Динамика роста цен вторичных квартир в Уфе снова ниже новостроек

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Элина Ахметова Башинформ
Фото: Элина Ахметова | Башинформ
Элина Ахметова

Средняя стоимость вторичной квартиры в Уфе выросла по итогам октября до 7,11 млн руб., по данным «Мира квартир». Ещё не так давно показатель держался в районе 6,3 млн руб. Цена «квадрата» уфимской «вторички» превысила 137 тыс. рублей, а «ещё вчера» составляла 122 тыс. руб. Итого рост цены недвижимости за месяц 0,6%, за год — порядка 6,5%.

Эксперты напоминают, что несколько месяцев подряд рост на вторичном рынке опережал первичный, однако этот тренд оказался недолговечным. Ранее сообщали о новостройках: средняя цена строящегося жилья в Уфе выросла за год на 14% до 8,6 млн руб. 

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