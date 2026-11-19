Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы прошёл второе чтение в Госдуме. После первого чтения к проекту поступило 817 поправок, из них 695 было рекомендовано комитетом по бюджету и налогам к принятию. Предложения, сформированные с участием фракций, депутатов, регионов, удалось реализовать полностью, отметил спикер российского парламента.
— Мы в непростое время вызовов, санкций рассматриваем бюджет на следующий финансовый год и при этом подчеркиваем, что все обязательства перед гражданами будут выполнены, необходимые средства на проведение специальной военной операции предусмотрены. Заложили ресурсы для технологического развития нашей страны, — в ходе обсуждения подчеркнул Вячеслав Володин.
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