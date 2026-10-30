В Башкирии ремонтируют мост через Дёму на старочишминской дороге

Стоимость контракта на ремонт моста, по данным госзакупок, составила в результате конкурса 222,06 млн руб. с экономией почти 6 млн руб.

Всего в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 220 км дорог и 1800 метров мостов. Так, продолжается реконструкция моста через реку Сикася на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе, моста через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, капремонт моста через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе, моста через реку Ходьяр на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе, переправы через ручей на дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, ремонт моста через реку Белую на дороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе и других.