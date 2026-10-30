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10:06 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Башкирии ремонтируют мост через Дёму на старочишминской дороге

По графику завершение работ — в конце 2027 года.

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Эрика Нажимова минтранс РБ
Фото: Эрика Нажимова | минтранс РБ
Элина Ахметова

На старочишминской дороге продолжается ремонт моста через реку Дёму возле села Кара-Якупово. Это один из крупных объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его протяженность составляет 236,5 метра. На данный момент готовность объекта приблизилась к «экватору» и составляет 45%. Работы на мосту идут по графику, завершение ремонта запланировано до конца 2027 года.

— Мост важен для жителей Чишминского района. По этой дороге общественный транспорт доставляет жителей райцентра и района в Уфу и обратно, — отметила глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.
Эрика Нажимова минтранс РБ
Фото: Эрика Нажимова | минтранс РБ

Стоимость контракта на ремонт моста, по данным госзакупок, составила в результате конкурса 222,06 млн руб. с экономией почти 6 млн руб.

Всего в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 220 км дорог и 1800 метров мостов. Так, продолжается реконструкция моста через реку Сикася на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе, моста через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, капремонт  моста через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе, моста через реку Ходьяр на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе, переправы через ручей на дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, ремонт моста через реку Белую на дороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе и других.

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