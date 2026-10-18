В Башкирии завершается ремонт моста через реку Ай

Ремонт моста протяженностью 300 метров, расположенного в Мечетлинском районе Башкирии, ведется благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие, окрашивают металлическое пролётное строение и монтируют оборудование для обеспечения транспортной безопасности.
Ежедневно по этому мосту проезжают более 3,5 тысячи автомобилей. Во время ремонта движение организовано по одной полосе и регулируется светофором.
«Завершить работы и открыть движение по всей ширине моста планируется до конца 2026 года», — добавили в минтрансе Башкирии.
Как ранее сообщил Башинформ, в Уфе завершили ремонт покрытия Затонского моста.
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