В Уфе завершили ремонт покрытия Затонского моста

Чуть больше двух недель понадобилось дорожным службам Уфы, чтобы обновить асфальтовое покрытие Затонского моста. Как сообщил первый вице-мэр столицы Башкирии Сергей Кожевников, работы велись ночью для минимизации неудобств.
«Обновлено 11 550 квадратных метров покрытия на всей протяженности моста (828 м), уложено свыше 1500 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Финальный этап — нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка сигнальных столбиков», — написал представитель городской администрации.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что деньги на ремонт покрытия Затонского моста выделены из городского бюджета.
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