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15:26 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Жителей Уфы предупредили о предстоящем ремонте Затонского моста

Мэрия Уфы ищет подрядчика по укладке нового асфальтового покрытия Затонского моста.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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В Уфе объявлены торги по Затонскому мосту, сообщили на оперативном совещании в администрации города.

«Решение принято. Деньги выделены. Необходимо заменить полотно полностью, чтобы хотя бы имеющиеся мощности моста работали без задержек, чтобы не останавливали транспортный поток», — отметил исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов.

Как сообщил начальник городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе, мэрией Уфы выделены средства на ремонт дорожного покрытия Затонского моста 2016 года постройки.

«В прошлую пятницу объявлена тендерная закупка на определение подрядной организации», — рассказал Константин Паппе.

Заключить муниципальный контракт планируется до 5 октября. Ремонтные работы выполнить в течение двух недель.

«Учитывая интенсивность движения транспорта, а также то, что альтернативные пути объезда имеют довольно большую протяженность, то работы по фрезерованию дорожного покрытия, по укладке асфальта планируем проводить в ночное время», — добавил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы.

Ранее Башинформ сообщил о том, что ремонт моста через Белую возле Дюртюлей завершат к концу года.

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