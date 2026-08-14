Ремонт моста через Белую возле Дюртюлей в Башкирии завершат к концу года

Строительная готовность моста через реку Белую на дороге Дюртюли – Нефтекамск достигла 72%. Это самое крупное сооружение, которое ремонтируют в текущем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в минтрансе РБ. Стоимость контракта на реконструкцию и ремонт сооружения составила 923,8 млн рублей.

Мост через Белую севернее Дюртюлей, протяжённостью почти 800 метров, был построен в 1990 году. Он представляет большую ценность для нормального функционирования транспортной системы северо-запада региона. Суточный трафик через мост составляет порядка 4 тыс. машин.

Работы ведутся с прошлого года поочерёдно на правой и левой стороне. В текущем августе мостовики приступили к пескоструйной очистке пролётного строения с последующим грунтованием и окрашиванием. Ранее были сделаны гидроизоляция, монтаж водоотводных элементов и очистных сооружений, другие работы. Они идут по графику, завершение намечено к 30 ноября 2026 года.