Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
12:53 (UTC+5), 14 Августа 2026

Ремонт моста через Белую возле Дюртюлей в Башкирии завершат к концу года

Фото: минтранс РБ | сайт
Элина Ахметова

Строительная готовность моста через реку Белую на дороге Дюртюли – Нефтекамск достигла 72%. Это самое крупное сооружение, которое ремонтируют в текущем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в минтрансе РБ. Стоимость контракта на реконструкцию и ремонт сооружения составила 923,8 млн рублей.

Мост через Белую севернее Дюртюлей, протяжённостью почти 800 метров, был построен в 1990 году. Он представляет большую ценность для нормального функционирования транспортной системы северо-запада региона. Суточный трафик через мост составляет порядка 4 тыс. машин.  

Работы ведутся с прошлого года поочерёдно на правой и левой стороне. В текущем августе мостовики приступили к пескоструйной очистке пролётного строения с последующим грунтованием и окрашиванием. Ранее были сделаны гидроизоляция, монтаж водоотводных элементов и очистных сооружений, другие работы. Они идут по графику, завершение намечено к 30 ноября 2026 года.

минтранс рб сайт
минтранс рб сайт
минтранс рб сайт
Фото: минтранс рб | сайт
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru