В Башкирии ремонт моста через реку Ходьяр прошёл «экватор»

В Бакалинском районе готовность моста через реку Ходьяр достигла 50%. Работы начались в июле текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Мост находится возле села Токбердино на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. На время капремонта мост закрыли и движение пустили по объездной дороге.
На мосту укрепляют опоры, для чего нужно было снимать пролётное строение. Вместе с тем ремонтируются подходы к сооружению. Общая протяжённость моста вместе с подходами составляет 180 погонных метров.
В минтрансе напомнили, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние более 220 км дорог и 1800 метров мостов.
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