В Башкирии ремонт моста через реку Ходьяр прошёл «экватор»

В Бакалинском районе готовность моста через реку Ходьяр достигла 50%. Работы начались в июле текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мост находится возле села Токбердино на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. На время капремонта мост закрыли и движение пустили по объездной дороге.

На мосту укрепляют опоры, для чего нужно было снимать пролётное строение. Вместе с тем ремонтируются подходы к сооружению. Общая протяжённость моста вместе с подходами составляет 180 погонных метров.