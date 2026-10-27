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16:33 (UTC+5), 27 Октября 2026

В Башкирии ремонт моста через реку Ходьяр прошёл «экватор»

Этот объект на дороге через три района является переходным — его завершат в следующем году.

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Рафаэль Асаев минтранс РБ
Фото: Рафаэль Асаев | минтранс РБ
Элина Ахметова

В Бакалинском районе готовность моста через реку Ходьяр достигла 50%. Работы начались в июле текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мост находится возле села Токбердино на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы. На время капремонта мост закрыли и движение пустили по объездной дороге.

На мосту укрепляют опоры, для чего нужно было снимать пролётное строение. Вместе с тем ремонтируются подходы к сооружению. Общая протяжённость моста вместе с подходами составляет 180 погонных метров. 

рафаэль асаев минтранс рб
Фото: рафаэль асаев | минтранс рб

В минтрансе напомнили, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние более 220 км дорог и 1800 метров мостов.  

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