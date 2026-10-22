На севере Башкирии мост через Таршу отремонтировали на 90%

В Белокатайском районе подходит к завершению ремонт моста через реку Тарша на дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в минтрансе РБ, на октябрь 2026 года техническая готовность моста достигла 90%.

Работы начались в августе текущего года и должны быть завершены до его окончания. Стоимость контракта составила 43,89 млн руб. Мост через Таршу всего 11-метровый, но очень важный для сообщения Белокатайского и Кигинского районов, в которых проживают 33 тыс. человек. Мост был аварийным, жители неоднократно просили отремонтировать сооружение.

Контрактом оговорено: ремонт пролётного строения, сопряжения моста с насыпью, замена барьеров и перил, асфальтирование проезжей части. Мостовикам осталось выполнить монтаж лестничных сходов, устройство водосброса по откосу насыпи, и разобрать объездную дорогу.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 1800 п. м мостовых сооружений. Работы идут на таких крупных объектах, как мост через Белую на дороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе; мост через Быстрый Танып в Бураевском районе; через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе, на переправе через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, мосту через реку Ходъяр на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе, искусственном сооружении через реку Сикася на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе, и других.