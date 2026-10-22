Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-2 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:52 (UTC+5), 22 Октября 2026

На севере Башкирии мост через Таршу отремонтировали на 90%

Работы закончат до конца года.

Добавить в предпочтительные источники Google
Элина Ахметова
Прослушать статью:

В Белокатайском районе подходит к завершению ремонт моста через реку Тарша на дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в минтрансе РБ, на октябрь 2026 года техническая готовность моста достигла 90%.

Работы начались в августе текущего года и должны быть завершены до его окончания. Стоимость контракта составила 43,89 млн руб. Мост через Таршу всего 11-метровый, но очень важный для сообщения Белокатайского и Кигинского районов, в которых проживают 33 тыс. человек. Мост был аварийным, жители неоднократно просили отремонтировать сооружение.

Контрактом оговорено: ремонт пролётного строения, сопряжения моста с насыпью, замена барьеров и перил, асфальтирование проезжей части. Мостовикам осталось выполнить монтаж лестничных сходов, устройство водосброса по откосу насыпи, и разобрать объездную дорогу.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 1800 п. м мостовых сооружений. Работы идут на таких крупных объектах, как мост через Белую на дороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе; мост через Быстрый Танып в Бураевском районе; через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе, на переправе через реку Каймашинку на дороге Янаул − Старый Курдым в Янаульском районе, мосту через реку Ходъяр на дороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы в Бакалинском районе, искусственном сооружении через реку Сикася на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе, и других.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru