На севере Башкирии отремонтируют мост через Таршу

В Белокатайском районе отремонтируют мост через реку Таршу на дороге Малояз – Верхние Киги – Новобелокатай – Ункурда. Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте монтируют плиты покрытия на новых металлических сваях и затем сделают выравнивающий слой из бетона, сообщили в минтрансе республики.

Мост через Таршу хоть и небольшой (его протяжённость всего 11 м), но важный для транспортного сообщения района. По этой дороге белокатайцы добираются до райцентра, выезжают в соседние Кигинский район и в Челябинскую область. Кроме того, эта дорога ведет к туристическим достопримечательностям Салаватского района — Лаклинской пещере, горе Ласын-Таш, Айскому водопаду и другим. В прошлом году на этой дороге отремонтировали два моста в Салаватском районе через реки Ай и Юрюзань.