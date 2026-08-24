Среда, 26 Августа 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:19 (UTC+5), 24 Августа 2026

На севере Башкирии отремонтируют мост через Таршу

Фото: минтранс РБ | соцсети
Элина Ахметова

В Белокатайском районе отремонтируют мост через реку Таршу на дороге Малояз – Верхние Киги – Новобелокатай – Ункурда. Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте монтируют плиты покрытия на новых металлических сваях и затем сделают выравнивающий слой из бетона, сообщили в минтрансе республики. 

Мост через Таршу хоть и небольшой (его протяжённость всего 11 м), но важный для транспортного сообщения района. По этой дороге белокатайцы добираются до райцентра, выезжают в соседние Кигинский район и в Челябинскую область. Кроме того, эта дорога ведет к туристическим достопримечательностям Салаватского района — Лаклинской пещере, горе Ласын-Таш, Айскому водопаду и другим. В прошлом году на этой дороге отремонтировали два моста в Салаватском районе через реки Ай и Юрюзань.

минтранс РБ соцсети
Фото: минтранс РБ | соцсети
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru