В Башкирии начался ремонт моста на трассе через три района

В Бакалинском районе начался ремонт моста через реку Ходьяр, сообщили в минтрансе РБ. Объект находится в селе Токбердино и является частью дороги Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы. По этой дороге жители трёх районов добираются до райцентров и выезжают на оренбургскую трассу и М-12.

Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мостостроители демонтировали пролётное строение, чтобы переделать фундаменты под сваи. Также контрактом на капремонт предусмотрены замена барьеров и перил, обустройство тротуаров.

В прошлом году на этой дороге отремонтировали 5 км в Чекмагушевском районе.