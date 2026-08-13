В Башкирии в первом полугодии выдача ипотек выросла в 1,5 раза

За январь – июнь жители республики взяли почти 19 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 70 млрд руб. По сравнению с январём – июнем 2025-го договоров стало больше на 50%, а сумма увеличилась на 60%, сообщили в Нацбанке РБ.

Пик выдач пришелся на январь и июнь: в обоих случаях люди спешили взять семейную ипотеку в ожидании изменения её условий. С февраля оформить льготный кредит стало возможно только одному из родителей, а планируемые с июля новации (соотнесение ставок с количеством детей в семье) перенесены на более поздний срок.

С третьего квартала Банк России установил для банков более строгие требования к выдаче ипотек на покупку квартир в МКД и на индивидуальное жилищное строительство. Эти меры призваны ограничить выдачу заёмщикам с большим долгом и небольшим первоначальным взносом — именно у них возникают проблемы с погашением кредита.

В целом ипотечный портфель банков в регионе за год вырос на 11% и на 1 июля составил 672 млрд руб.

Ранее сообщали, сколько заявок жителей Башкирии банки отклоняют (77 из 100).