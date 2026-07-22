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13:08 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии в июне выдача льготной ипотеки выросла в два раза

Люди переживали, что с июля изменятся условия главной программы с господдержкой.

Фото: Элина Ахметова | Башинформ
Элина Ахметова

Выдача льготной ипотеки в июне в республике выросла на 110% — более чем в два раза. Льготная ипотека составила половину (49%) всех жилищных кредитов и дала 66% денежного объёма, по данным Объединённого кредитного бюро.

Жители Башкирии получили в прошлом месяце 2074 льготных ипотеки (и 2146 «обычных»). В мае было выдано 988 льготных (и около 1,8 тыс. коммерческих) ипотек.

Средний чек льготной ипотеки заметно больше займа по коммерческой — 5,3 млн против 3,9 млн. Средний срок займа превысил 28 лет, по коммерческой — около 23 лет.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на новостройку в июне составила 14,15%, в мае — 15,44% (на вторичном рынке — 18,37% и 19,01%, соответственно).

Всего за полугодие, по данным ОКБ, в регионе выдано 8170 тыс. льготных ипотек, а число оформленных ДДУ составило 8914, по информации Росреестра по РБ.

Ранее сообщали: эксперты считают, что июньскую динамику активировали сообщения о планируемых изменениях условий «семейной ипотеки» с июля, но их в итоге отложили до октября.

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