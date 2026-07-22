В Башкирии в июне выдача льготной ипотеки выросла в два раза

Выдача льготной ипотеки в июне в республике выросла на 110% — более чем в два раза. Льготная ипотека составила половину (49%) всех жилищных кредитов и дала 66% денежного объёма, по данным Объединённого кредитного бюро.
Жители Башкирии получили в прошлом месяце 2074 льготных ипотеки (и 2146 «обычных»). В мае было выдано 988 льготных (и около 1,8 тыс. коммерческих) ипотек.
Средний чек льготной ипотеки заметно больше займа по коммерческой — 5,3 млн против 3,9 млн. Средний срок займа превысил 28 лет, по коммерческой — около 23 лет.
Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на новостройку в июне составила 14,15%, в мае — 15,44% (на вторичном рынке — 18,37% и 19,01%, соответственно).
Всего за полугодие, по данным ОКБ, в регионе выдано 8170 тыс. льготных ипотек, а число оформленных ДДУ составило 8914, по информации Росреестра по РБ.
Ранее сообщали: эксперты считают, что июньскую динамику активировали сообщения о планируемых изменениях условий «семейной ипотеки» с июля, но их в итоге отложили до октября.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.