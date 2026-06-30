В России правила семейной ипотеки сохранятся до октября

Например, говорилось о введении дифференцированных ставок в зависимости от количества детей в семье

Как пояснили в минфине, сейчас заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию «Семейной ипотеки». В связи с этим решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

Ранее сообщали: доля льготной ипотеки в регионе сократилась до 35%.