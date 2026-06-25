Доля льготной ипотеки в Башкирии сжалась до 35% общей выдачи

По итогам мая доля льготной ипотеки в Башкирии составила 35% общей выдачи. Ещё недавно льготные ипотеки стабильно занимали долю больше половины. В этом месяце жители региона получили по льготным программам только 948 ипотек — на 80 меньше, чем в апреле. Средний чек подрос на 90 тыс. до 5,36 млн руб., а средний срок составил 28 лет. Аналитики комментируют, что снижение закономерное ввиду сокращения доступности семейной ипотеки, а власти собираются изменить правила её получения.
Средняя полная стоимость кредита на покупку жилья с господдержкой в мае составила 14,99% (15,06% в апреле). Всего за январь – май в Башкирии выдано 6,04 тыс. льготных ипотек, подсчитали в Объединённом кредитном бюро. А ипотек на приобретение готового жилья в мае выдали порядка 1,8 тыс.
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