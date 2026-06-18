В России собираются изменить правила получения семейной ипотеки

В России с 1 июля изменятся условия выдачи семейной ипотеки: ставка будет меняться в соответствии с количеством детей — чем их больше, тем меньше процент. Об этом говорилось на форуме «Движение» в Сочи. СМИ цитируют замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина, который заявил, что семейная ипотека будет направлена на стимулирование рождаемости и что банки уже готовятся к выдаче льготной ипотеки по новым правилам. Ранее Госдума обсуждала следующие ставки: 10% — для семей с одним ребёнком, 6% — с двумя, 4% — с тремя и более детьми.

Напомним, с 1 февраля было введено правило «одна льготная ипотека одной семье», причём супруги должны были выступать созаёмщиками. С этого месяца продажи новостроек (льготная ипотека выдаётся только на строящееся жильё) стали снижаться в среднем на 10% к году, а спрос — всё заметнее смещаться на вторичный рынок. Особенно это касается столиц и крупнейших южных городов, а Башкирия на этом фоне вошла в первую десятку по продажам новостроек.