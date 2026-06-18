Пятница, 19 Июня 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:18 (UTC+5), 18 Июня 2026

В России собираются изменить правила получения семейной ипотеки

Процент займа поставят в зависимость от количества детей, чтобы стимулировать рождаемость.

Фото: «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

В России с 1 июля изменятся условия выдачи семейной ипотеки: ставка будет меняться в соответствии с количеством детей — чем их больше, тем меньше процент. Об этом говорилось на форуме «Движение» в Сочи. СМИ цитируют замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина, который заявил, что семейная ипотека будет направлена на стимулирование рождаемости и что банки уже готовятся к выдаче льготной ипотеки по новым правилам. Ранее Госдума обсуждала следующие ставки: 10% — для семей с одним ребёнком, 6% — с двумя, 4% —  с тремя и более детьми.

Напомним, с 1 февраля было введено правило «одна льготная ипотека одной семье», причём супруги должны были выступать созаёмщиками. С этого месяца продажи новостроек (льготная ипотека выдаётся только на строящееся жильё) стали снижаться в среднем на 10% к году, а спрос — всё заметнее смещаться на вторичный рынок. Особенно это касается столиц и крупнейших южных городов, а Башкирия на этом фоне вошла в первую десятку по продажам новостроек.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru