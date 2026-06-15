В Уфе перестали дорожать вторичные квартиры

По итогам мая средние показатели на вторичном рынке Уфы практически не изменились, продемонстрировав номинальное понижение на 0,2%, по данным «Мира квартир». Однако по сравнению с концом прошлого года рост цен весьма заметен.

Если по итогам ноября 2025 года «квадрат» готовых квартир стоил 128 тыс. рублей, по итогам января 2026 — 131 тыс. руб., и по итогам мая — 135,5 тыс. руб.

Усреднённая цена средней квартиры росла в тех же месяцах с 6,77 млн до 6,97 млн и 7,1 млн руб.

Причина подъёма — рынок «вторички» стал привлекательнее после введения в феврале правила «одна ипотека одной семье». Но сейчас рынок «встал», считают эксперты: во-первых, лето и традиционное снижение деловой активности, во-вторых, покупатели начинают ожидать снижения ставок к концу года, о котором немало говорилось в последнее время.