В Башкирии никак не снизятся продажи новостроек

Башкирия в этом году вошла в «топ» регионов по продаже новостроек и прочно в нём обосновалась, демонстрируя рост в то время, как в субъектах — лидерах списка реализация строящегося жилья неуклонно падает после февраля (когда условия семейной ипотеки стали строже). В Башкирии они тоже снизились, но в сравнении с прошлым годом — выросли. В мае положительная динамика зарегистрирована только в Башкирии и Ленобласти, отмечают эксперты Дом.РФ. В Москве снижение на 28%, в Санкт-Петербурге на 37% к маю прошлого года. На этом фоне регионы за пределами крупнейших строительных рынков начинают выглядеть более благополучно, а Башкирия внедрилась в первую десятку лидеров.

Итак, в мае продажи строящегося жилья в Башкортостане выросли на 17% к году. Всего в этом месяце продано 37 тыс. кв.м новостроек, а за пять месяцев с начала года — 213 тыс. кв.м, что на 28% больше января-мая 2025. О других важных показателях рынка недвижимости рассказывали ранее.