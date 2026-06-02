В Башкирии продажи новостроек выросли на 30% в январе – апреле

В Башкирии в апреле было продано 33 тыс. кв. м новостроек — на 4% меньше, чем в апреле 2025 года, сообщили в Дом.РФ. Но за январь – апрель продажи выросли на 30% к году и составили 175 тыс. «квадратов» — в основном за счёт января-февраля, когда продали 116 тыс. кв. м.
Стоимость 1 кв. метра в уфимской новостройке в апреле составила 161 тыс. руб. за «квадрат» типового и комфорт-класса (+2% к апр. 2025) и 191 тыс. руб. за «квадрат» жилья бизнес- или элит-класса.
При этом в среднем срок реализации новостроек в Башкирии, по последним данным, составляет 4,4 года. При этом по итогам первого квартала в Дом.РФ отмечали самый высокий показатель распроданности новостроек в стране наряду с Москвой — 88% (то есть к моменту сдачи дома в эксплуатацию в нём продано 88% площадей). Оставшееся непроданным жильё реализуется долго, так как новое жильё намного дороже вторичного, но оно уже не подходит для льготной ипотеки.
За январь – май в регионе запустили строительство 605 тыс. кв. м жилья (на 71% больше, чем за первые пять месяцев 2025). По итогам мая в Башкирии в целом строилось почти 3,6 млн «квадратов» жилья. Напомним, в 2025 году в республике ввели 3 млн кв. метров, и в текущем планируется тот же объём.
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