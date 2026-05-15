В Башкирии самая высокая распроданность новостроек в стране

В России средняя распроданность квартир к моменту сдачи МКД составляет 76%, сообщили в Дом.РФ по итогам I квартала. Чем выше распроданность на вводе, тем устойчивее баланс между спросом и строительством, поясняют эксперты. К тому же непроданные квартиры в уже сданном доме перестают считаться «новостройками» — на них более не распространяются условия льготной ипотеки, и продать их сложнее, ведь новое жильё на порядок дороже «вторички».
В топ-10 регионов по объёму строительства средняя распроданность оказалась ещё выше — 80%. Максимальные значения зафиксированы в Москве и Башкортостане — по 88%, в Ленинградской области — 84%.
Распроданность отличается и по отдельным домам. Например, квартиры в высотках продаются лучше, но связано это только с тем, что жилые небоскрёбы строятся в больших городах, где выше спрос.
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