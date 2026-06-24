В Башкирии в мае выдали меньше ипотек, виноваты праздники

Полная стоимость кредита на новостройку в мае — 15,48% (в апреле 16,09%), на «вторичку» — 18,91% (в апреле 19,38%). На днях ЦБ ещё немного понизил ключевую ставку до 14,25%.
Даже со ставкой 19% вторичное жильё преобладает на рынке, тем более что для покупки готовой квартиры занимают, как правило, не такие большие суммы. Доля новостроек сокращается с начала года с ужесточением правил «семейной ипотеки», так что власти решили попробовать дифференцированный подход.
Аналитики ОКБ считают, что снижение выдач ипотеки в мае не является началом негативного тренда — в мае фиксируется меньше сделок, потому что в этом месяце много выходных.
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