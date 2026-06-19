Центробанк понизил ключевую ставку в девятый раз

Банк России сегодня, 19 июня, установил ключевую ставку на уровне 14,25% годовых, понизив её на 0,25%. Всеобщие ожидания по ключевой ставке 14% не оправдались, тем не менее регулятор пошёл на смягчение денежно-кредитной политики на фоне умеренного роста экономики.

«Устойчивый рост цен, по нашей оценке, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — говорится в релизе Центробанка, где регулятор обосновывает своё решение.