Выдачи ипотеки в Башкирии выросли в полтора раза

Спрос на жилье вырос по сравнению с прошлым годом и поддерживается в основном ипотекой, отмечается в докладе. Так, в Башкортостане за январь-апрель число выданных ипотечных кредитов выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а их сумма — более чем на 70%. Ипотечный портфель банков в республике увеличился за год на 11% и составил 663 млрд рублей, сообщили «Башинформу» в региональном отделении Банка России.
Регулятор отмечает, что в общем объеме выдач по-прежнему преобладает семейная ипотека. При этом ее доля заметно сократилась после изменения условий программы в феврале. В то же время доля рыночной ипотеки в условиях снижения ставок растет.
Из-за сокращения семейной ипотеки ослаб спрос граждан на новостройки, а на фоне роста выдач рыночной ипотеки увеличился интерес к вторичному жилью.
Запуск строительства многоквартирных домов в республике увеличился в два раза. Ввод такого жилья тоже вырос. Это связано прежде всего с переносом ввода объектов с прошлого года и возвращением штрафов за несвоевременную сдачу объектов.
По результатам опросов Банка России, застройщики настроены довольно оптимистично в ожидании дальнейшего снижения рыночных ставок.
Ранее сообщалось, что минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии.
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