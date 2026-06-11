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04:59 (UTC+5), 11 Июня 2026

Выдачи ипотеки в Башкирии выросли в полтора раза

Выдачи ипотеки увеличиваются вслед за постепенным снижением рыночных ставок, говорится в докладе Банка России.

Фото: архив | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

Спрос на жилье вырос по сравнению с прошлым годом и поддерживается в основном ипотекой, отмечается в докладе. Так, в Башкортостане за январь-апрель число выданных ипотечных кредитов выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а их сумма — более чем на 70%. Ипотечный портфель банков в республике увеличился за год на 11% и составил 663 млрд рублей, сообщили «Башинформу» в региональном отделении Банка России.

Регулятор отмечает, что в общем объеме выдач по-прежнему преобладает семейная ипотека. При этом ее доля заметно сократилась после изменения условий программы в феврале. В то же время доля рыночной ипотеки в условиях снижения ставок растет.

Из-за сокращения семейной ипотеки ослаб спрос граждан на новостройки, а на фоне роста выдач рыночной ипотеки увеличился интерес к вторичному жилью.

Запуск строительства многоквартирных домов в республике увеличился в два раза. Ввод такого жилья тоже вырос. Это связано прежде всего с переносом ввода объектов с прошлого года и возвращением штрафов за несвоевременную сдачу объектов.

По результатам опросов Банка России, застройщики настроены довольно оптимистично в ожидании дальнейшего снижения рыночных ставок.

Ранее сообщалось, что минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии. 

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