В Башкирии за полгода оформили почти 9 тысяч договоров долевого участия

В течение января-июня текущего года в Башкирии зарегистрировано 8914 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это в полтора раза (+52,8%) больше, чем в первом полугодии 2025-го (5840 ДДУ). Об этом сообщили в Росреестре по РБ.

Ранее сообщали, что цены на новостройки в регионе фактически снизились: динамика за полугодие составил 1,3% при инфляции 5,4%.