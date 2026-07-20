В Башкирии новостройки подорожали за полгода на 1,3%

По итогам июня цены на новостройки в Башкирии повысились на 1,3% с начала года. За месяц - почти без изменений (-0,1%). Таковы данные оператора льготных ипотек Дом.РФ. При этом общая инфляция в республике в июне составила 5,4% от июня 2025. Так что в реальном выражении новостройки дешевеют, поясняют аналитики.

Среди крупнейших рынков общероссийскую инфляцию (6%) опережают только столичные агломерации: Ленобласть (+7,9%), Санкт-Петербург (+6,6%), Подмосковье (+5,7%) и Москва (+4,9%).

Чем меньше комнат в жилье, тем быстрее оно дорожает. С начала года однокомнатные квартиры прибавили в среднем 3,9%, двухкомнатные — 3,6%, трёхкомнатные — 2,8%.