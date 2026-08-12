В Башкирии доля отказов по кредитам составила 77%

В Башкирии по результатам июля доля отказов в заёмных средствах составила 77,1% заявок, по данным НБКИ с учётом всех видов займов — ипотек, потребительских и автокредитов, кредитов на кассе.

23% одобренных заявок приходится на клиентуру с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов). Среди заявок от таких клиентов доля отказов снижается до 53%.

Банки не могут рисковать в условиях жёстких ограничений, выставленных ЦБ, и в свою очередь выдвигают высокие требования к заёмщикам, поясняют эксперты.

Ранее сообщали: банкам усложнили выдачу потребкредитов.