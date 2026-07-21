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10:42 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Башкирии в июне резко выросла выдача ипотек

Фото: Элина Ахметова | Башинформ
Элина Ахметова

В июне в Башкирии выдача ипотек взлетела в полтора раза к маю — 4,22 тыс. против 2,78 тыс. (+52%). Объёмы жилищных займов выросли в 1,7 раз: 16,68 млрд против 9,75 млрд руб., по данным ОКБ.

Аналитики рынка недвижимости объясняют, что драйвером такой динамики стали сообщения о планируемых изменениях условий «семейной ипотеки» с июля. Новации в итоге отложили до октября.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на покупку квартиры в новостройке в июне составила 14,15%, на покупку жилья на вторичном рынке — 18,37%. В мае — 15,44% и 19,01%, соответственно.

Ранее сообщали: в первом полугодии в Башкирии зарегистрировали почти 9 тыс. договоров участия в долевом строительстве (рост на 53%), а по площади продали 264 тыс. кв. м строящегося жилья (+29% к январю-июню 2025).

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