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Вчера, 13:40

Минпром Башкирии планирует поднять ИПП на 3% по итогам 2023 года

Министерство промышленности Башкирии планирует по итогам года поднять индекс промышленного производства (ИПП) на 3%, сообщил и. о. главы ведомства Тимур Герасимов на оперативном совещании правительства РБ (за 2022 год рост ИПП составил 2,4%). Его доклад касался коллегии минпрома, проведенной в Туймазах. В мероприятии участвовали замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, руководители профильных ведомств Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей, Чувашии.

Участники мероприятия посетили открытие нового производства якорного резидента первого в России мебельного кластера ООО «Корона»,  осмотрели производственную площадку АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», выпускающего технологическое оборудование для предприятий нефтехимпереработки, нефтегазодобычи, металлургии, атомной энергетики.

Также они побывали на площадке «Туймазинского завода автобетоновозов» - единственного производителя автобетоносмесительной техники в России. Завод станет якорным резидентом промтехнопарка «Мастер», его стройплощадку также посетили участники коллегии.

На расширенном заседании была презентована концепция стратегического развития промышленности республики на среднесрочный период. В Башкирии планируется создать еще два промышленных кластера, причем один из них - совместно с предприятиями Донецкой республики, и центр компетенций пожарно-спасательной техники.

Вместе с Евразийским НОЦ минпром организует стратегическую сессию — на ней ученые и специалисты попытаются выработать решения в сфере научно-технического развития, в том числе по вопросам импортозамещения.

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