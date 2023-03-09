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Сегодня, 12:58

В Башкирии компания «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» может увеличить за год производство в 2 раза

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Туймазинская компания «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» производит технологическое оборудование для предприятий нефтехимпереработки, нефтегазодобычи и металлургических предприятий, атомной энергетики. Многопрофильный завод выпускает широкий спектр продукции, которая поставляется ведущим российским компаниям: «Газпрому»,   «Газпромнефти», «Северстали» и другим. 

Сегодня в рамках рабочей поездки в Туймазы с деятельностью предприятия ознакомился Радий Хабиров.

Главный инженер «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Райхан Хамидуллин рассказал, что в этом году рост объемов производства может увеличиться почти в 2 раза, портфель заказов на начало года составлял более 2 млрд рублей. 

На комплексную программу развития предприятия в текущем году планируется направить 83,8 млн рублей. 

Для решения вопроса с дефицитом рабочих кадров предприятие проводит работу с Туймазинским индустриальным колледжем, также начата работа по профориентации со «школьной скамьи». Совместно с руководством подшефной школы № 7 города Туймазы организуются встречи ребят старших классов со специалистами, кадровыми работниками предприятия. 

Отличительная особенность предприятия состоит в том, что здесь изготавливается различное оборудование непосредственно для заказчика, учитывая специфику клиентов. Предприятие обладает необходимым оборудованием и технологией для производства толстостенных сосудов, аппаратов воздушного охлаждения с применением оребренных биметаллических труб, термической обработкой крупногабаритных изделий, а также емкостного, колонного и теплообменного оборудования.

«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» активно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами в плане разработок нового оборудования, что позволяет ей расширять ассортиментную линейку продукцию и предоставлять услуги предприятиям различных отраслей.

Автор:Азат Гиззатуллин
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