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Вчера, 14:49

Радий Хабиров прокомментировал визит в Башкирию Дмитрия Чернышенко

скриншот видеотрансляции
Фото:скриншот видеотрансляции

Радий Хабиров назвал направления, по которым Башкирии обещали помочь, комментируя недавний визит в Уфу вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

«Очень насыщенный был день. Но самое главное то, что касается спорта, развития туризма, развития высшей школы, науки, нам обещали помочь, — сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе. — Совсем скоро будут сделаны уже реальные шаги. Поэтому действуем и доводим все до конца».

Как сообщал ранее «Башинформ», 3 марта в Доме республики состоялась встреча зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко и Главы Башкирии Радия Хабирова. Главными темами состоявшегося обсуждения стали вопросы социально-экономического развития республики, реализация крупных инфраструктурных проектов.

В этот же день Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров побывали в Центре управления республикой, приняли участие в открытии нового футбольного манежа в Уфе, встретились с молодыми учеными Башкирии, а также посетили ряд других объектов. 

Автор:Галина Бахшиева
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