В Башкирии новый участок федеральной трассы М-7 протяжённостью 65 км будет сдан в 2024 году

Глава Башкортостана сегодня на еженедельном оперативном совещании рассказал, что строительство нового участка федеральной трассы М-7 протяжённостью 65 км, который пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, по поручению президента России должно быть завершено в 2024 году.

«Мы получим шикарную трассу, прошу обратить внимание на строительство необходимой дорожной инфраструктуры, заправок, торгово-сервисных комплексов. Надо все делать параллельно со строительством дороги, это будет очень проходная трасса», - отметил Радий Хабиров.

Глава региона рассказал, что на совещании был рассмотрен вопрос хода строительства Восточного выезда из Уфы, где также неплохо идут все работы.

«Мы должны обратить серьезное внимание на его соединение с улицей Галле», - подчеркнул руководитель республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкортостане на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей.