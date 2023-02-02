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Вчера, 16:37

На трассе М-7 в Башкирии появятся многофункциональные объекты для водителей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков сегодня поблагодарил Главу Башкортостана за поддержку дорожной отрасли, внимание к повышению безопасности дорожного движения в республике. 

«Я бы хотел отметить хорошие показатели Башкортостана по вопросу, связанному с комфортом пользователей дорог, созданием многофункциональных зон на новых участках строительства, объектов придорожного сервиса. Вот и на новом участке автомобильной дороги М-7 „Волга“ (65 км федеральной трассы строят в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново Илишевского и Дюртюлинского районов) предусматриваем две зеркальные многофункциональные зоны. Их мы будем создавать вместе с республикой, при поддержке Главы региона и вместе с нашими партнерами — „Башнефтью“ и „Лукойлом“, параллельно со строительством объектов. И вводить в эксплуатацию вместе с вводом объектов. Люди сразу получат современные заправки, современные комплексы отдыха, современные пункты питания — все, что необходимо водителям при движении по дорогам. Это в рамках поручения Президента исполняется, в рамках нашего общего понимания и Главы республики о том, что надо создавать кроме безопасности еще и комфорт. У нас очень полезное взаимодействие, которое может служить примером и для остальных субъектов, где строятся новые дороги, как федеральные, так и региональные. Поэтому, Радий Фаритович, спасибо большое за поддержку», — сказал Роман Новиков.

Автор:Азат Гиззатуллин
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