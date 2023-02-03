Башкирия ускоряется: в дорожное хозяйство республики инвестируют миллиарды рублей

В Башкортостане понимают, что именно дорожное строительство, как показывает опыт многих развитых стран, в сложных экономических условиях способно «вытянуть» экономику страны. Нужна современная сеть скоростных и комфортных трасс с заправочными станциями и устойчивой связью. Да и строительство дорог само по себе — одно из наиболее эффективных вложений. Конечно, необходимо довести до хорошего состояния (и поддерживать его) существующие трассы — не только федеральные, но и муниципальные и местные. Именно об этом говорил российский президент на совещании по развитию дорожного строительства в июне прошлого года. Тогда же Владимир Путин утвердил грандиозный план на ближайшее пятилетие с объемом финансирования с астрономической суммой более 13 трлн рублей.
«Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны», — заявил глава государства.
«Башинформ» ранее сообщал, что в Башкортостане на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022 годах, когда на эти цели было выделено 31,6 млрд рублей.
Средства пойдут на завершение текущих проектов и реконструкцию новых участков федеральных и региональных трасс.
Дорожная инфраструктура Республики Башкортостан достаточно многосложная и насыщенная федеральными автомобильными дорогами, с большим объёмом региональных дорог и дорог местного значения. Это почти четыре тысячи километров, и 3100 км — опорная сеть, которая состоит из региональных и местных дорог. Это очень большой показатель, один из самых крупных по стране, сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, отвечая на вопросы журналистов после рабочего совещания, посвященного развитию дорожного строительства в регионе, которое прошло 2 февраля в Дюртюлинском районе.
Перед совещанием Радий Хабиров и Роман Новиков совершили облёт республиканского участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург, которая по поручению президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва – Казань. Новый участок М-7 протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Заместитель генерального директора — исполнительный директор генеральной подрядной организации ПК «Автобан» Олег Мартыненко доложил, что данный участок трассы планируется ввести в строй в 2024 году.
На объекте задействовано 350 единиц техники и 500 человек. Развернуты четыре строительных городка каждой субподрядной организации. Здесь нужно построить два моста, шесть транспортных развязок и семнадцать сельхозпроездов, а также переустроить 55 единиц инженерных коммуникаций.
По словам Олега Мартыненко предстоит выполнить 9,5 млн кубометров земляных работ, площадь асфальтобетонного покрытия составит 1,5 млн кв. метров.
«Я бы хотел поблагодарить Главу Башкортостана за помощь и поддержку в решении всех вопросов, связанных со стройматериалами, необходимыми для дорожных работ. Полное взаимопонимание мы находим и у глав муниципалитетов», — сказал Олег Мартыненко.
Для сохранности региональных дорог движение транспорта и заготовка материалов для нужд объекта будут проходить по притрассовой автомобильной дороге.
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что объект является своего рода уникальным и в то же время простым, так как проработаны все вопросы.
Он напомнил: президент России Владимир Путин в июне прошлого года во время совещания, посвященного развитию дорожного строительства, отметил, что новые трассы должны быть не только безопасными, но и комфортными для водителей.
«На новом участке мы предусмотрели строительство четырех зеркальных многофукциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания. Переговоры с „Башнефтью“ и „Лукойлом“ проведены. Ставим задачу ввести новые зоны в эксплуатацию с вводом объекта. Я также поручаю во время строительства данного участка использовать асфальтобетонную смесь, выпущенную на наших отечественных асфальтобетонных заводах. Возможности для этого есть. Кроме того, у нас начали выпускать свои асфальтоукладчики, которые уже можно также использовать на данном объекте. Это будет хороший пример для развития нашего автодорожного машиностроения. Прошу проработать и этот вопрос и в течение месяца мне доложить. И конечно, нужно минимизировать воздействие на существующие региональные дороги во время стройки. Если бы мы заранее не проработали все решения по данному вопросу, то сумма ущерба, по нашим оценкам, могла составить 3,7 млрд рублей. Мы с вами правильно поступили, что заранее приняли необходимые решения», — сказал Роман Новиков.
По словам дорожников, во время стройки нового участка будут задействованы асфальтобетонные заводы, произведенные в Марий Эл, их планируется установить уже в конце июня текущего года.
«Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. И поняли, что они идут с опережением графика. Это важно, потому что в следующем году, в рамках поручения президента, мы эту дорогу должны сдать», — отметил Радий Хабиров.
«Мы сегодня с Радием Фаритовичем смогли убедиться, что нам удалось достигнуть тех заданных темпов, которые ставили себе. Запуск движения по новому участку позволит разгрузить старое направление от транзитного транспорта, улучшить экологию в близлежащих сёлах и повысить безопасность дорожного движения в регионе», — отметил Роман Новиков.
По его словам, не менее важным является развитие направления по М-5.
«Достаточно сказать, что сейчас на территории республики реализуется 9 федеральных объектов общей протяжённостью более 200 км. Ввод этих объектов в эксплуатацию по годам в пределах трёхлетнего бюджетного цикла предусмотрен по нарастающей. 26 км в этом, 2023 году, 45 км – в 2024 году, 85 км – в 2025 году. Причем, в случае решения движки финансирования влево, так называемом, эти объёмы ввода тоже будут перемещаться. 26 км капитальных ремонтных работ - этот показатель тоже надо наращивать. В то же время республика сама реализует очень много объектов, наряду с основными задачами, которые связаны с доведением нормативов региональной сети до 50%. У нас появилась новая задача в рамках пятилетнего плана – доведение дорог опорной сети до нормативного состояния в 85% в 2027 году. При тех условиях финансирования, которые мы предусматриваем, там ещё дополнительно порядка 19 млрд рублей необходимо, они есть в пятилетнем плане. Будем этого показателя достигать», - сказал Роман Новиков.
По его мнению, все новые дороги окажут очень серьезное влияние на изменение дорожной сети республики.
«Это – удобство пользователей, это – новые драйверы для экономики, потому что появляются новые логистические маршруты. И это все должно сказаться на общей дорожной инфраструктуре региона положительно. И Федеральное дорожное агентство, и правительственная комиссия по региональному развитию, конечно же, такие проекты поддерживает», - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства.
В Башкортостане продолжается строительство Восточного выезда из Уфы. С 2018 года вложено 30,2 млрд рублей, в том числе 20,8 млрд - федеральных средств.
Готовность самого крупного инфраструктурного проекта в ПФО - 61%. Здесь трудятся более 2 тыс. человек, задействовано почти 250 единиц строительной техники.
Глава Башкортостана выразил надежду, что к концу текущего года Восточный выезд из Уфы будет сдан в строй.
«Именно на это работаем, потому что у нас есть ясное понимание: если мы остановим строительство Восточного выезда в силу недофинансирования или каких-то иных причин, потом опять раскачиваться будет тяжело, на это могут уйти годы. Я считаю, что порог невозврата мы прошли, потому как основные базовые объёмы мы уже выполнили. Поэтому в случае поддержки Федерального дорожного агентства, думаю, к концу этого года Восточный выезд сдадим. Мы его очень ждём.
По Восточному выезду пойдет дальнейшее развитие. В центре Уфы дорогу по улице округа Галле мы будем пробивать до проспекта Салавата Юлаева. Там мы работы начали, уже идёт снос определённый и проектирование», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что наряду с привлечением большого объёма федерального софинансирования в объёме 26 млрд рублей, есть средства республики и инвесторов.
Одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов в дорожной сфере является проект «Южные ворота Уфы». Он состоит из нескольких этапов.
К 450-летию Уфы в рамках проекта обновят улицу Пугачева, построят улицу Генерала Рыленко и транспортную развязку на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.
На эти объекты выделено финансирование в сумме более 8,5 млрд руб., в том числе порядка 2 млрд заложено на снос и расселение.
После реконструкции уфимцы получат современную четырёхполосную дорогу по улице Пугачева с местными проездами и тротуарами, современным наружным освещением.
Строится 72-метровый путепровод в створе улицы Зайнаб Биишевой, под которым пройдет улица Генерала Рыленко. Общая протяженность ее составит 1,2 км и ширина проезжей части – 25 м. По новой дороге будет организовано шестиполосное движение автотранспорта.
Все проекты между собой взаимосвязаны, и после их ввода в эксплуатацию южное направление города приобретёт более качественный вид с другими показателями движения: разгрузятся участки улично-дорожной сети, пробок станет меньше.
Глава республики ранее говорил, что «Южные ворота» не заработают в полной мере, если не будет построен мост из Кузнецовского затона через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского.
Об этом проекте Радий Хабиров докладывал президенту России во время рабочей встречи в Уфе 13 января этого года.
«Уфа окружена тремя реками, это длинный полуостров. Южная часть, которая как раз густонаселённая, требует постоянного расширения дорожных возможностей. Мы начали отрабатывать с правительством. Суть поддержки простая: будем заявляться на следующий этап инфраструктурных бюджетных кредитов. Эта сумма большая – 29 млрд рублей, там мост через Белую длиной 650 м, реконструкция транспортной развязки, строительство двух новых путепроводов», - сказал Радий Хабиров на встрече с Владимиром Путиным и попросил его поддержки в реализации данного проекта.
В Башкортостане планируют расширить до четырех полос федеральную автодорогу Р-240 «Уфа – Оренбург» на обходе города Стерлитамака.
На этом участке интенсивность транспортного потока растет с каждым годом. По показаниям приборов, максимальная интенсивность транспортного потока составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана, есть положительное заключение экспертизы.
«Роман Витальевич нас поддержал в необходимости этого. Просто это дорога, которая коснётся судьбы, комфорта жителей трёх городов как минимум – Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, и это очень будет здорово.
Мы решили все организационные вопросы с отведением земельных участков. Это очень долгая бюрократия. Мы запроектировали эту дорогу. Мы вышли из экспертизы, ждём сейчас финансирования и сразу начнём эту дорогу делать», - сказал Радий Хабиров.
По мнению Романа Новикова, эта часть трассы имеет важное значение для улучшения безопасности дорожного движения, снижения ДТП и комфортного передвижения.
«Это важный объект, будем смотреть, как к нему подступиться», - сказал руководитель Федерального дорожного агентства.
Стоимость строительства данного участка может составить более 4 млрд рублей.
В этом году в республике приступили к строительству продолжения трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км. Это часть строящейся трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Напомним: продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга осуществляется в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Ранее «Башинформ» писал, что на республику приходится половина дороги — 140 км. На башкирском участке будет построено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон. Две транспортные развязки обеспечат переход на другие дороги: Уфа — Бирск — Янаул и Бураево — Старобалтачево — Куеда. Трасса пройдет в обход населенных пунктов, обеспечив безопасность жителей.
По мнению Главы Башкортостана, надо еще больше обращать внимание на региональные и муниципальные дороги.
«Мы приняли решение выделять из нашего бюджета ежегодно по 4 млрд рублей на капремонт так называемых "фонящих", наиболее плохих дорог. Это помимо Дорожного фонда, из которого идет основное финансирование строительства и ремонта дорог. В целом тем, что касается дорожной отрасли, мы очень довольны. Довольны взаимодействием с федеральным агентством, довольны объемом финансирования. Всегда, конечно, хочется больше, но в дорожной отрасли мы активно работаем», - сказал Глава Башкортостана.
Новые дороги и трассы играют роль и в повышении безопасности дорожного движения, снижают количество ДТП.
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что в прошлом году республика добилась очень важного показателя – смертность от ДТП на федеральных трассах, которые проходят по республике, снизилась на 48 процентов.
«Это серьезное достижение, в целом по России количество смертей на федеральных трассах в 2022 году удалось снизить всего на 8,5%. Теперь перед республикой стоит задача сохранить этот показатель, а лучше даже приумножить», - отметил Роман Новиков.
По мнению Радия Хабирова, во многом этого удалось достичь благодаря успешной совместной работе с Федеральным дорожным агентством и улучшению качества федеральных трасс.
«Башкирия набрала хороший темп строительства серьезных и достаточно дорогостоящих инфраструктурных объектов, как местных, так и финансируемых из федерального бюджета. Это важно, показывает эффективное и полное взаимодействие республиканских властей с федеральным правительством и Росавтодором.
Проектов действительно много, но что важно – власти не «набрали и бросили, а потом стоит все годами», а следят за каждым своим обязательством. На многих объектах работы идут круглосуточно. Без преувеличения скажу, что сейчас Радий Хабиров и его команда закладывают будущее республики, задел для дальнейшего развития экономики», - комментировал ранее для «Башинформа» доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН Ильдар Зулькарнай.
Доступность рынка транспортных услуг является ключевым условием повышения мобильности населения, инструментом обеспечения социальной стабильности, развития межрегиональных связей.
Развитие автомобильных дорог влияет на ритм работы промышленных компаний, сельскохозяйственного сектора и строительства. Автотранспорт, вместе с другими способами сообщения, позволяет добиться рационального производства и обращения товаров, удовлетворять потребности жителей страны в перевозках.
Поскольку территория России огромна, только транспорт может объединить все сферы экономики в единый комплекс, обеспечить национальную безопасность и целостность государства.
Автомобильные дороги являются одним из ключевых факторов развития экономики регионов, и это власти Башкортостана прекрасно понимают.