Башкирия ускоряется: в дорожное хозяйство республики инвестируют миллиарды рублей

В Башкортостане понимают, что именно дорожное строительство, как показывает опыт многих развитых стран, в сложных экономических условиях способно «вытянуть» экономику страны. Нужна современная сеть скоростных и комфортных трасс с заправочными станциями и устойчивой связью. Да и строительство дорог само по себе — одно из наиболее эффективных вложений. Конечно, необходимо довести до хорошего состояния (и поддерживать его) существующие трассы — не только федеральные, но и муниципальные и местные. Именно об этом говорил российский президент на совещании по развитию дорожного строительства в июне прошлого года. Тогда же Владимир Путин утвердил грандиозный план на ближайшее пятилетие с объемом финансирования с астрономической суммой более 13 трлн рублей.

«Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны», — заявил глава государства.

«Башинформ» ранее сообщал, что в Башкортостане на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022 годах, когда на эти цели было выделено 31,6 млрд рублей.

Средства пойдут на завершение текущих проектов и реконструкцию новых участков федеральных и региональных трасс.

Дорожная инфраструктура Республики Башкортостан достаточно многосложная и насыщенная федеральными автомобильными дорогами, с большим объёмом региональных дорог и дорог местного значения. Это почти четыре тысячи километров, и 3100 км — опорная сеть, которая состоит из региональных и местных дорог. Это очень большой показатель, один из самых крупных по стране, сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, отвечая на вопросы журналистов после рабочего совещания, посвященного развитию дорожного строительства в регионе, которое прошло 2 февраля в Дюртюлинском районе.

Перед совещанием Радий Хабиров и Роман Новиков совершили облёт республиканского участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург, которая по поручению президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва – Казань. Новый участок М-7 протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Заместитель генерального директора — исполнительный директор генеральной подрядной организации ПК «Автобан» Олег Мартыненко доложил, что данный участок трассы планируется ввести в строй в 2024 году.

На объекте задействовано 350 единиц техники и 500 человек. Развернуты четыре строительных городка каждой субподрядной организации. Здесь нужно построить два моста, шесть транспортных развязок и семнадцать сельхозпроездов, а также переустроить 55 единиц инженерных коммуникаций.

По словам Олега Мартыненко предстоит выполнить 9,5 млн кубометров земляных работ, площадь асфальтобетонного покрытия составит 1,5 млн кв. метров.

«Я бы хотел поблагодарить Главу Башкортостана за помощь и поддержку в решении всех вопросов, связанных со стройматериалами, необходимыми для дорожных работ. Полное взаимопонимание мы находим и у глав муниципалитетов», — сказал Олег Мартыненко.

Для сохранности региональных дорог движение транспорта и заготовка материалов для нужд объекта будут проходить по притрассовой автомобильной дороге.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что объект является своего рода уникальным и в то же время простым, так как проработаны все вопросы.

Он напомнил: президент России Владимир Путин в июне прошлого года во время совещания, посвященного развитию дорожного строительства, отметил, что новые трассы должны быть не только безопасными, но и комфортными для водителей.

«На новом участке мы предусмотрели строительство четырех зеркальных многофукциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания. Переговоры с „Башнефтью“ и „Лукойлом“ проведены. Ставим задачу ввести новые зоны в эксплуатацию с вводом объекта. Я также поручаю во время строительства данного участка использовать асфальтобетонную смесь, выпущенную на наших отечественных асфальтобетонных заводах. Возможности для этого есть. Кроме того, у нас начали выпускать свои асфальтоукладчики, которые уже можно также использовать на данном объекте. Это будет хороший пример для развития нашего автодорожного машиностроения. Прошу проработать и этот вопрос и в течение месяца мне доложить. И конечно, нужно минимизировать воздействие на существующие региональные дороги во время стройки. Если бы мы заранее не проработали все решения по данному вопросу, то сумма ущерба, по нашим оценкам, могла составить 3,7 млрд рублей. Мы с вами правильно поступили, что заранее приняли необходимые решения», — сказал Роман Новиков.

По словам дорожников, во время стройки нового участка будут задействованы асфальтобетонные заводы, произведенные в Марий Эл, их планируется установить уже в конце июня текущего года.

«Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. И поняли, что они идут с опережением графика. Это важно, потому что в следующем году, в рамках поручения президента, мы эту дорогу должны сдать», — отметил Радий Хабиров.

«Мы сегодня с Радием Фаритовичем смогли убедиться, что нам удалось достигнуть тех заданных темпов, которые ставили себе. Запуск движения по новому участку позволит разгрузить старое направление от транзитного транспорта, улучшить экологию в близлежащих сёлах и повысить безопасность дорожного движения в регионе», — отметил Роман Новиков.